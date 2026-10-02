Milano 10:39
50.636 +0,79%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:39
10.496 +0,64%
Francoforte 10:39
25.208 +1,08%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Riunione sostanzialmente debole quella dell'1 ottobre per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,8311.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8346. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8282. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8254.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```