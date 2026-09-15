La casa perno degli investimenti delle famiglie ma scema l'appeal di bene sicuro

(Teleborsa) - La casa
continua a rappresentare un punto fermo della ricchezza delle famiglie italiane, con un mercato delle compravendite che mantiene livelli vicini a quelli precedenti alla crisi del 2008. Allo stesso tempo, però, cambia gradualmente la percezione
dell'immobile: per una quota sempre più ridotta degli italiani il mattone rappresenta un investimento sicuro
, mentre cresce l'idea della casa come forma di protezione e patrimonio
da utilizzare anche nelle diverse fasi della vita. E' quanto emerge dall'indagine
presentata da Intesa Sanpaolo
e Centro Einaudi
sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026.
Il mercato della casa mostra una resilienza significativa: nel 2025 le compravendite hanno raggiunto circa 767.000 unità, il 97,5 per cento dei livelli pre-2008. La solidità del "mattone" convive però con una crescente prudenza: la domanda potenziale di immobili stimata dall’Indagine per il prossimo biennio resta stabile intorno a 1,5 milioni di transazioni, ma solo il 13,7 per cento degli acquisti si realizzerà entro dodici mesi.
Il dato più interessante è culturale
: il 66 per cento del campione considera ancora l’immobile un investimento sicuro, ma la percentuale cala per il secondo anno consecutivo (72,6 per cento nel 2024, 67,5 per cento nel 2025). Si afferma una visione dell’immobile come bene "duale": un patrimonio da trasferire - la funzione ereditaria, pur ancora rilevante, prosegue il graduale ridimensionamento avviato nel 2021 - ma anche uno strumento di protezione lungo il ciclo della vita. Il 23,5 per cento del campione apprezza la possibilità di usare un immobile per integrare il reddito da anziano, anche se solo il 5 per cento sarebbe disposto a vendere la nuda proprietà. Convertito in rendita vitalizia
, il patrimonio immobiliare medio garantirebbe a 65 anni circa 12.140 euro l’anno, con un tasso di sostituzione vicino al 29 per cento del reddito da lavoro mediano (41.000 euro/anno).(Foto: © Fabio Balbi / 123RF)