Newcleo, ingresso di William Magwood nel CdA come vicepresidente da gennaio 2027

(Teleborsa) - Newcleo , società francese attiva nel settore dei reattori modulari avanzati (AMR) ma con fondatori italiani, ha annunciato che William D. Magwood, IV entrerà a far parte del CdA in qualità di Vicepresidente, a partire dal 1° gennaio 2027. Nell'ultimo decennio Magwood ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (NEA) dell'OCSE, lavorando in stretto rapporto con le autorità di regolamentazione nucleare e i ministeri dell'Energia dei Paesi membri della NEA. Lascerà il proprio incarico presso la NEA alla fine del 2026.



Prima di entrare alla NEA, Magwood è stato Commissario della U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC), l'ente preposto all'autorizzazione dei progetti nucleari negli Stati Uniti, dal 2010 al 2014, periodo durante il quale è stato chiamato a fornire supporto e consulenza al governo giapponese, alle istituzioni, alle università e all'industria in seguito all'incidente di Fukushima. In precedenza, dal 1998 al 2005, ha guidato l'Ufficio per l'Energia Nucleare del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Magwood ha iniziato la propria carriera come scienziato presso Westinghouse Electric Corporation, per poi dedicarsi alle politiche in ambito nucleare presso l'Edison Electric Institute.



"Bill ha trascorso la sua straordinaria carriera all'interno delle istituzioni che determinano se le nuove tecnologie nucleari possano effettivamente essere realizzate - ha dichiarato Stefano Buono, Fondatore e CEO di newcleo - Nel passare dalla fase di sviluppo a quella di implementazione in diversi Paesi, l'esperienza di Bill è esattamente ciò di cui il nostro Consiglio di Amministrazione ha bisogno".



La nomina di Magwood segue quella di Jeffrey Lyash, già Presidente e CEO della Tennessee Valley Authority e di Ontario Power Corporation, a Presidente del CdA.

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