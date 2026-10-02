I paesi del G7 rilasceranno fino a 100 milioni di barili di gasolio e greggio da riserve strategiche

L'annuncio di Macron

(Teleborsa) - I paesi del G7 rilasceranno fino a 100 milioni di barili di gasolio e greggio dalle loro riserve strategiche nell'arco di quattro mesi. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Emmanuel Macron, che ha presieduto la riunione dei leader del G7, spiegando che l'operazione sarà coordinata dall'International Energy Agency (IEA).



"Abbiamo concordato di agire in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del gasolio", ha scritto Macron su X.



Ha spiegato che i leader hanno deciso di "rendere più flessibile la produzione per operare alla massima capacità delle nostre raffinerie; rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di quattro mesi, insieme ai nostri partner e sotto il coordinamento dell'International Energy Agency; non adottare misure che limitino lo scambio di energia e prodotti petroliferi tra i paesi partner".



Immediata la risposta del presidente degli Stati Uniti. "L'Europa ha appena accettato di immettere sul mercato un'ingente quantità delle proprie abbondanti scorte di gasolio. La procedura inizierà immediatamente", ha scritto Donald Trump in un post su Truth Social.

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