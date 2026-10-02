Italgas, accordo vincolante con Marubeni e Toho Gas per il 22,5% di Floene

(Teleborsa) - Il Gruppo Italgas ha firmato un accordo vincolante con Marubeni Corporation e Toho Gas per l'acquisto del 100% di Meet Europe Natural Gas, società che detiene il 22,5% del capitale di Floene, il principale operatore della distribuzione del gas in Portogallo. Il valore dell'operazione (equity value) è di circa 120 milioni di euro, e il perfezionamento è subordinato ad alcune condizioni, tra cui le autorizzazioni delle autorità competenti.



L'operazione rappresenta un passo nel percorso di crescita per M&A previsto dal Piano Strategico 2026-2032, annunciato a giugno, e consentirebbe a Italgas di assumere un ruolo industriale significativo nella partnership, attraverso il controllo congiunto di Floene.



"L'operazione permetterebbe di generare un rilevante valore industriale, producendo benefici per i clienti, le comunità locali e tutti gli stakeholder, favorendo lo sviluppo nel lungo termine del settore della distribuzione del gas in Portogallo", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo. "Grazie all'acquisizione, infatti, sarebbe possibile combinare la presenza fortemente radicata a livello locale di Floene con la comprovata esperienza di Italgas nella digitalizzazione delle reti, nell'innovazione e nell'efficienza operativa".



Floene conta circa 1,1 milioni di utenti attivi nei segmenti residenziale e industriale, con una rete di circa 14.000 km e cinque concessioni di distribuzione del gas in aree strategiche del Paese, tra cui l'area metropolitana di Lisbona.

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