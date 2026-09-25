Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Ordini beni durevoli USA (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Ordini beni durevoli USA (MoM) in agosto
USA, Ordini beni durevoli in agosto su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era -0,3%).
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