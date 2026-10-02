Parigi: scambi al rialzo per Legrand

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese , che avanza bene del 2,90%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Legrand più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di materiale elettrico mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 144,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 142. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 147,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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