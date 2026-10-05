Milano 11:39
50.482 0,00%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
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Londra 11:39
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Francoforte 11:39
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,833, con il supporto più immediato individuato in area 0,8262. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,824.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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