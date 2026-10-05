Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,833, con il supporto più immediato individuato in area 0,8262. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,824.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)