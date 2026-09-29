Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,06%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 158,403. Primo supporto a 156,862. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 156,308.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)