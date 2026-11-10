Appuntamenti macroeconomici del 10 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 10/11/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.354,4 Mld ¥; preced. 3.993 Mld ¥)
07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 8,4%; preced. 8,3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,9%; preced. 3,7%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
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