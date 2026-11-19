Appuntamenti macroeconomici del 19 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 19/11/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 5,2%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 16,6 Mld Euro; preced. 87 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 1,8%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 20,9 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 200K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 25 Mld piedi cubi; preced. 61 Mld piedi cubi)
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