Appuntamenti macroeconomici del 6 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 06/11/2026
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 1%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,8 Mld Euro; preced. -6,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,5 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. 29K unità)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48 punti; preced. 48 punti)
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