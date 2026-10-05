Brilla il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - Lunedì in denaro per le borse asiatiche, orfane di Cina e Corea del Sud che sono rimaste chiuse per festività. Sessione euforica per Tokyo , con il Nikkei 225 che mostra un balzo del 2,17%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso. Pressoché invariato Hong Kong (-0,09%), poco sopra la parità Mumbai (+0,27%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,04%).



I dati più deboli del previsto sul mercato del lavoro statunitense hanno ridotto le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve nel breve termine, allentando la pressione sui mercati obbligazionari. I mercati monetari ora prezzano una probabilità intorno al 20% di un rialzo dei tassi da parte della Fed a ottobre, in netto calo rispetto a una settimana prima.



Sul fronte energetico, rallentano i prezzi del petrolio - con il Brent ora in area 101,5 dollari a barile - dopo l'ultimo rialzo in scia alla notizia che le forze sostenute dall’Arabia Saudita nello Iemen avevano avviato un’operazione per riprendere il controllo di territori controllati dagli Houthi, allineati con l’Iran.

Lieve ribasso per l' euro contro la valuta nipponica , che presenta una flessione dello 0,45%. Contenuto ribasso per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una flessione dello 0,63%. Debole la giornata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un calo dello 0,63%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 3,09%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Giovedì 08/10/2026

01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 2.989 Mld ¥)



Venerdì 09/10/2026

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,5%).

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