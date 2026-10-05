Forte interesse per Halma

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Brilla il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un aumento del 3,93%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Halma favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 36 sterline con stop loss fissato a quota 33,45 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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