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MAIRE, buyback per oltre 8,45 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
MAIRE, buyback per oltre 8,45 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 24 settembre 2026, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 24 settembre ed il 1° ottobre 2026 inclusi, complessivamente 678.918 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 12,453 euro, per un controvalore pari a 8.454.860,59 euro.

In seguito agli acquisti effettuati, al 1° ottobre il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction detiene 1.258.273 azioni proprie.


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