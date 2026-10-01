MAIRE, buyback per oltre 8,45 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 24 settembre 2026, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 24 settembre ed il 1° ottobre 2026 inclusi, complessivamente 678.918 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 12,453 euro, per un controvalore pari a 8.454.860,59 euro.
In seguito agli acquisti effettuati, al 1° ottobre il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction detiene 1.258.273 azioni proprie.
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