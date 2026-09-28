Sesa, acquistate 15.500 azioni proprie tra il 21 e il 25 settembre

(Teleborsa) - Sesa ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° settembre 2026, tra il 21 e il 25 settembre 2026 sono state acquistate 15.500 azioni proprie, pari allo 0,10207% del capitale sociale, a un prezzo medio di 95,75071 euro, per un controvalore complessivo di 1.484.136 euro.



Al 25 settembre 2026 la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene complessivamente 59.029 azioni proprie, pari allo 0,38871% del capitale sociale.





Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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