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Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel terzo trimestre

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Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel terzo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,2%).
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