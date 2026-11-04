Milano
17:19
51.179
+2,48%
Nasdaq
17:19
28.495
+1,12%
Dow Jones
17:19
53.117
+2,57%
Londra
17:19
10.852
+2,01%
Francoforte
17:18
26.509
+2,49%
Mercoledì 4 Novembre 2026, ore 17.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Bilancia commerciale in settembre
USA, Bilancia commerciale in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 novembre 2026 - 14.45
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Bilancia commerciale in settembre pari a -105 Mld $
, in aumento rispetto al precedente -105,7 Mld $ (la previsione era -108 Mld $).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Bilancia commerciale Giappone in settembre
Bilancia commerciale USA in agosto
Unione Europea, Bilancia commerciale in agosto
Bilancia commerciale beni Regno Unito in agosto
Altre notizie
Germania, Bilancia commerciale in agosto
Bilancia commerciale Francia in agosto
Italia, Bilancia commerciale globale in agosto
USA, a settembre deficit commerciale si riduce leggermente a 105 miliardi di dollari
Appuntamenti macroeconomici del 16 ottobre 2026
Giappone, deficit commerciale di settembre si riduce meno delle attese
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto