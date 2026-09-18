Invito all'acquisto per ERG

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Ottima performance per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 2,36%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 22,56 Euro, ERG è molto appetibile con stop loss impostato a quota 20,89 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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