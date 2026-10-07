Germania, produzione industriale agosto rimbalza del 2% oltre attese

(Teleborsa) - Balza a sorpresa la produzione industriale tedesca ad agosto 2026. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un incremento mensile del 2%, dopo il -1,2% di luglio (rivisto da un preliminare -1,1%). Le stime degli analisti erano per un incremento limitato dello 0,5%.



Su base annua si evidenzia un aumento del 2,3%, dal -1,8% del mese precedente (-1,7% il preliminare).



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un incremento dello 0,6%. La produzione di energia è scesa dello 0,4%.

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