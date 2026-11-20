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Germania, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
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20 novembre 2026 - 08.05
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Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) +1,4%
, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +0,9%).
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