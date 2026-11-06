Milano 9:20
50.001 -1,00%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
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Londra 9:20
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Produzione industriale Germania (MoM) in settembre

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Produzione industriale Germania (MoM) in settembre
Germania, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +0,7%, in calo rispetto al precedente +1% (la previsione era 0%).
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