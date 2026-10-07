Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Indicazioni rialziste per Next

Finanza
Indicazioni rialziste per Next
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta decisamente positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 2,93%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 145,9 sterline, con stop loss fissato a livello 136,1 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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