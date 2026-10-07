Londra: in calo Standard Chartered

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra , che presenta una flessione dell'1,91%.



L'andamento di Standard Chartered nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Standard Chartered è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 22,36 sterline e supporto a 21,94. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 22,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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