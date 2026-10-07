Londra: in calo Standard Chartered
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che presenta una flessione dell'1,91%.
L'andamento di Standard Chartered nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Standard Chartered è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 22,36 sterline e supporto a 21,94. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 22,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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