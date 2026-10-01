Londra: rosso per Standard Chartered

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario con sede a Londra , con una flessione del 2,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 22,66 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 22,25. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 22,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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