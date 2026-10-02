Londra: performance negativa per Standard Chartered

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario con sede a Londra , con una flessione del 2,39%.



La tendenza ad una settimana di Standard Chartered è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,33 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,09. Il peggioramento di Standard Chartered è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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