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Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi dell'8/10/2026

Finanza
Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'8/10/2026 è stato pari a 3,71 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,44 miliardi.

A fronte dei 732 titoli trattati, 439 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 252 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 41 azioni del listino italiano.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
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