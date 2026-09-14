Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'11/09/2026 è stato pari a 3,01 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.



I volumi scambiati sono passati da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,34 miliardi.



690 sono le azioni scambiate: tra queste, 267 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 372 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 51 azioni del listino milanese.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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