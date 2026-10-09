"Buy" per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Grande giornata per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , tra i componenti dell' S&P-500 , che mette a segno un rialzo del 4,50%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Rollins suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 32,26 USD, con stop loss stimato in area 61,18 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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