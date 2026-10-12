Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:08
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Dow Jones 18:08
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8327. Primo supporto visto a 0,8293. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8281.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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