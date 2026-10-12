LVMH, fatturato sala a 57,1 miliardi di euro nei primi nove mesi 2026 (+2% organico)

Pesa il rallentamento della Cina

(Teleborsa) - Nel primi nove mesi del 2026 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ha registrato un fatturato di 57,1 miliardi di euro, in calo su base reported del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Su base organica le vendite sono cresciute del 2%.



Nel terzo trimestre, la crescita organica dei ricavi (+1%) ha risentito di un contesto meno dinamico in Cina, mentre Stati Uniti, Europa e Giappone hanno registrato una buona crescita.



A livello organico, nei primi nove mesi dell'anno la business unit che ha registrato la crescita maggiore è stata Watches & Jewelry (+8%), seguita da Selective Retailing (+6%) e Wines & Spirits (+5%). Performance positive che sono riuscite a compensare il calo della linea di business Fashion & Leather Goods (-2%), che cuba circa la metà del giro di affari di LVMH.

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