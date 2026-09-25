KKR vende portafoglio di 16 hotel "Four Points Flex by Sheraton" in Giappone

(Teleborsa) - Alcuni fondi gestiti da KKR hanno completato la vendita di un portafoglio di 16 hotel in Giappone, operanti con il marchio "Four Points Flex by Sheraton", a un importante investitore istituzionale globale. Lo ha reso noto venerdì la società di private equity con sede a New York, senza tuttavia divulgare i termini finanziari dell'operazione.



Situato in 11 città che comprendono le principali destinazioni turistiche – tra cui l'area metropolitana di Tokyo, Osaka, Kyoto e Fukuoka – il portafoglio - ha precisato KKR - gode di una posizione strategica vicino a snodi di trasporto chiave, ristoranti di alto livello e importanti distretti dedicati al business e al tempo libero; ciò consente di offrire ai clienti sistemazioni di qualità a prezzi accessibili, in un contesto caratterizzato da una costante ripresa del turismo internazionale e domestico.



KKR aveva acquisito il portafoglio da Unizo Holdings nel 2024, avviando successivamente un programma completo di ristrutturazione e riposizionamento. Grazie a una partnership strategica con Marriott International, KKR ha lanciato il marchio "Four Points Flex by Sheraton" nella regione Asia-Pacifico, garantendo agli hotel l'accesso alla rete di distribuzione globale di Marriott e al programma fedeltà Marriott Bonvoy.



KJRM, società di gestione patrimoniale acquisita da KKR nel 2022, continuerà a gestire gli asset del portafoglio anche dopo la vendita, mentre K+ Hospitality Management – ??la piattaforma operativa di KKR per il settore alberghiero in Giappone – manterrà la gestione operativa delle strutture.

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