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INWIT, si dimette l'amministratore Rosario Mazza

Non esecutivo

Finanza
INWIT, si dimette l'amministratore Rosario Mazza
(Teleborsa) - INWIT comunica che Rosario Mazza, Amministratore non esecutivo, ha rassegnato, in data odierna, le dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Strategie e del Comitato Nomine e Remunerazione, a causa di sopraggiunti impegni professionali.

Sulla base delle informazioni rese note alla Società, il Consigliere dimissionario non detiene azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, provvederà alla cooptazione.
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