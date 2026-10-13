Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,4%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 59.116. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 60.875. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 62.633.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)