Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:38
10.756 +0,94%
25.325 +0,19%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,4%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 59.116. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 60.875. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 62.633.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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