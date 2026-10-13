Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 12/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 12/10/2026 è stato pari a 2,45 miliardi di euro, in calo del 16,37%, rispetto ai 2,93 miliardi della vigilia.



I volumi scambiati sono passati, da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,38 miliardi.



Tra i 755 titoli trattati, 394 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 315 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 46 titoli.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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