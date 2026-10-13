Generali sigla MoU con Banca Mondiale per soluzioni assicurative a mercati emergenti

(Teleborsa) - Generali ha siglato un Memorandum d’Intesa con la Banca Mondiale in occasione degli Incontri Annuali della World BNank e del FMI a Bangkok. L'intesa punta a mobilitare capitali privati, rafforzare la resilienza ed ampliare l’offerta di soluzioni assicurative e di investimento dedicate ai mercati emergenti.



La collaborazione punta a sviluppare soluzioni d'investimento ed un'offerta assicurativa per i mercati emergenti. Sul fronte degli investimenti, Generali e la Banca Mondiale collaboreranno per creare opportunità che possano contribuire a indirizzare capitali istituzionali verso mercati di frontiera ed emergenti, nel rispetto dei requisiti di investimento di Generali.



Per quanto riguarda le soluzioni assicurative, inizialmente focalizzate sui mercati asiatici, la partnership si concentrerà su tre aree prioritarie: sviluppare opzioni di copertura dedicate all’invecchiamento della popolazione, in linea con il Silver Economy Program della Banca Mondiale; fornire un supporto mirato al settore agricolo attraverso soluzioni assicurative contro i rischi climatici e i danni alle colture; rafforzare la protezione contro le catastrofi naturali e i rischi climatici.



Le parti collaboreranno inoltre per favorire la condivisione dei rischi tra le diverse aree emergenti, creando strutture diversificate e scalabili per la copertura dei rischi catastrofali e progettando meccanismi innovativi di condivisione dei rischi climatici.



"Sono molto orgoglioso di annunciare oggi la partnership tra Generali e la Banca Mondiale, che testimonia il nostro impegno comune a rafforzare la resilienza delle economie emergenti, che svolgono un ruolo cruciale nella crescita globale e sono sempre più esposte a nuovi rischi", ha affermato Andrea Sironi, Presidente del Gruppo Generali, aggiungendo "in un mondo sempre più instabile, le soluzioni assicurative sono essenziali per aiutare famiglie, imprese e governi a gestire i rischi in modo più efficace, favorendo al contempo gli investimenti e sostenendo la crescita di lungo periodo".



Ajay Banga, Presidente del Gruppo Banca Mondiale, ha spiegato che "accanto a infrastrutture più solide e politiche più efficaci, le assicurazioni possono contribuire a salvaguardare i progressi compiuti in termini di sviluppo e a creare le condizioni per nuovi investimenti".



La partnership tra Generali e il World Bank Group si concentrerà inoltre su attività di sensibilizzazione, elaborazione e condivisione di analisi e competenze, dialogo sulle politiche pubbliche e iniziative volte a promuovere una maggiore comprensione del ruolo delle assicurazioni nel rafforzamento della resilienza finanziaria e nella riduzione dei gap di protezione.



Condividi

```