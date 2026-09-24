In flessione il comparto chimico italiano (-0,72%), seduta moderatamente negativa per SOL
(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l'indice del settore chimico, che si muove peggio dell'andamento sulla parità del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 54.179,7, in diminuzione dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'indice EURO STOXX Chemicals che si ferma a quota 1.558.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, performance infelice per SOL, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,72% rispetto alla seduta precedente.
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