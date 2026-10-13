Maps, commessa da 645 mila euro per supporto a piano pandemico regionale

(Teleborsa) - Maps , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha comunicato il proprio coinvolgimento, attraverso IASI, società del Gruppo, nella realizzazione di integrazioni tra sistemi informativi a supporto di un Piano Pandemico Regionale. L'incarico prevede un corrispettivo complessivo pari a circa 645.000 euro e sarà di competenza tra l'esercizio 2026 e il primo semestre 2027.



Le attività comprenderanno la realizzazione delle interfacce di interoperabilità e dei processi di validazione, normalizzazione e gestione dei flussi, con attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla tracciabilità dei dati.



"La capacità di mettere in relazione informazioni provenienti da fonti diverse è un presupposto essenziale per rafforzare la preparazione dei sistemi sanitari di fronte a possibili emergenze - ha detto Marco Ciscato, presidente esecutivo di Maps - Mettiamo le nostre competenze nell'interoperabilità e nella gestione dei dati al servizio della sorveglianza epidemiologica, contribuendo a costruire una base informativa più completa e tempestiva per le decisioni. Un impegno che valorizza la nostra conoscenza dei processi sanitari e conferma il ruolo del Gruppo nella digitalizzazione della sanità pubblica".

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