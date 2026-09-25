MAPS, crescita nel semestre nei mercati Sanità ed Energia: canoni ricorrenti al 48% dei ricavi

(Teleborsa) - MAPS,
società attiva nel settore della digital transformation, ha chiuso il primo semestre al 30 giugno 2026 con un Valore della Produzione
pari a Euro 17,9 milioni, in crescita del 3% rispetto a Euro 17,3 milioni al 30 giugno 2025.
I Ricavi Totali
sono pari a Euro 16,0 milioni, in crescita dell’1% rispetto a Euro 15,8 milioni al 30 giugno 2025. Il primo
semestre 2026 non include ricavi relativi a commesse straordinarie a bassa marginalità svolte in qualità di General
Contractor, che nel primo semestre 2025 avevano generato ricavi per Euro 1,4 milioni. I Ricavi totali derivanti dall’area di mercato Sanità
sono pari a Euro 11,6 milioni, in crescita del 6% rispetto a Euro 10,9 milioni al 30 giugno 2025. I Ricavi totali derivanti dall’area di mercato Energy
sono pari a Euro 1,5 milioni, in crescita del 22% rispetto a Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2025.
Con riferimento alla composizione dei Ricavi Caratteristici, il primo semestre 2026 conferma il consolidamento del modello di business basato su Prodotti e Piattaforme proprietarie: i Ricavi da Prodotti sono pari a Euro 14,1 milioni, in crescita dell’1% rispetto a Euro 14,0 milioni al 30 giugno 2025. L’incidenza sui ricavi caratteristici si attesta al 94%, in aumento rispetto all’93% del primo semestre dello scorso anno. I Ricavi da Canoni Ricorrenti sono pari a Euro 7,2 milioni, in crescita del 33% rispetto a Euro 5,4 milioni al 30 giugno 2025. L’incidenza sui ricavi caratteristici si attesta al 48%, rispetto al 36% del primo semestre dello scorso anno. I Ricavi da Progetti sono pari a Euro 0,96 milioni, in diminuzione dell’8% rispetto a Euro 1,05 milioni al 30 giugno 2025.
Il Margine di Contribuzione si attesta a Euro 6,7 milioni (+4% rispetto a Euro 6,5 Milioni al 30 giugno 2025), pari al 45% dei ricavi caratteristici, dopo Costi di Produzione pari ad Euro 8,4 Milioni (-3% rispetto a Euro 8,6 Milioni al 30 giugno 2025).
Il Margine Operativo Lordo
(EBITDA
) è pari a Euro 3,1 milioni, in crescita del 3% rispetto a Euro 3,0 milioni al 30 giugno 2025, corrispondente a un EBITDA margin del 19,2% (18,8% al 30 giugno 2025).
Il Margine Operativo Netto
(EBIT) è pari a Euro 1,1 milioni, in diminuzione del 12% rispetto a Euro 1,2 milioni al 30 giugno 2025, dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,0 milioni (Euro 1,7 milioni al 30 giugno 2025) e costi non ricorrenti per Euro 0,03 milioni (Euro 0,07 milioni al 30 giugno 2025).
Il Risultato ante Imposte
(EBT) è pari a Euro 0,69 milioni, in diminuzione del 24% rispetto a Euro 0,91 milioni al 30 giugno 2025, dopo un saldo negativo della gestione finanziaria pari a Euro 0,39 milioni (Euro 0,31 milioni al 30 giugno 2025).L’Utile Netto
di Gruppo si attesta a Euro 0,37 milioni, in diminuzione del 35% rispetto a Euro 0,56 milioni al 30 giugno 2025, dopo imposte per Euro 0,32 milioni (Euro 0,34 milioni al 30 giugno 2025).
La Posizione Finanziaria Netta
è pari a Euro 13,5 milioni al 30 giugno 2026, rispetto a Euro 12,7 milioni al 31 dicembre 2025. Al netto degli effetti finanziari connessi all’acquisizione di Energy Audit, la PFN si attesta a Euro 12,4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 12,7 milioni al 31 dicembre 2025. L’incremento complessivo della PFN è pertanto interamente riconducibile agli effetti finanziari dell’operazione.Marco Ciscato
, Presidente Esecutivo di Maps Group commenta: “Nel primo semestre abbiamo proseguito il percorso di sviluppo nelle aree di mercato Healthcare ed Energy, rafforzando l’offerta proprietaria e registrando una crescita del 33% dei canoni ricorrenti, elemento centrale per accrescere la continuità dei rapporti con i clienti e sostenere nel tempo la marginalità. La crescita complessiva dei ricavi del semestre, escludendo dai ricavi del primo semestre del 2025 la componente straordinaria, si attesta invece all’11%.
Nell’area di mercato Healthcare prosegue il nostro percorso di crescita, trainato dalle soluzioni di analisi dei dati, ambito che intendiamo rafforzare ulteriormente attraverso l’acquisizione di BI Health, il cui closing è previsto entro l’anno. Continuiamo inoltre a consolidare il nostro posizionamento nelle soluzioni di Patient Experience, dove ci attendiamo che Ellysse, acquisita nel 2025, possa esprimere maggiormente il proprio potenziale nei prossimi mesi, anche grazie agli ordinativi registrati nella prima parte dell’anno. Questi elementi, insieme alla stagionalità che storicamente caratterizza il settore e tende a favorire la seconda parte dell’esercizio, ci consentono di guardare con fiducia all’evoluzione dell’area nei prossimi mesi. Nell’area di mercato Energy, la crescita complessiva e, in particolare, quella dei canoni confermano la progressiva affermazione della nostra offerta in un mercato ancora prevalentemente orientato alla consulenza, nel quale l’adozione di piattaforme software avviene con gradualità. Il percorso di digitalizzazione è tuttavia avviato e rappresenta un trend strutturale che siamo pronti a cogliere, come testimonia la scelta della nostra piattaforma da parte di importanti realtà alla ricerca di soluzioni digitali. In questa direzione si inseriscono anche i progetti di innovazione che continuiamo ad aggiudicarci, contribuendo all’evoluzione tecnologica e all’ampliamento delle funzionalità della piattaforma. Guardiamo quindi alla seconda parte dell’esercizio con aspettative positive, concentrandoci sull’integrazione e sulla valorizzazione delle società acquisite, sullo sviluppo delle nostre aree di mercato strategiche e sul continuo miglioramento dell’efficienza dei processi".(Foto: Giovanni Ricciardi)