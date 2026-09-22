L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+3,12%)
(Teleborsa) - Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'EURO STOXX Technology.
Il comparto tecnologico a Milano ha chiuso a quota 184.980,47, in aumento di 5.604,13 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro, ha terminato gli scambi a 1.476,12, dopo aver esordito a quota 1.451,61.
Nel listino principale, brillante rialzo per Stmicroelectronics, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,37%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per Olidata, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,90% sui valori precedenti.
Giornata fiacca per Beewize, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.
Vigoroso rialzo per Cy4Gate, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,94%.
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