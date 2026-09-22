L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+3,12%)

(Teleborsa) - Forte rialzo per l' indice delle società High Tech italiane , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' EURO STOXX Technology .



Il comparto tecnologico a Milano ha chiuso a quota 184.980,47, in aumento di 5.604,13 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice tecnologico dell'Area Euro , ha terminato gli scambi a 1.476,12, dopo aver esordito a quota 1.451,61.



Nel listino principale , brillante rialzo per Stmicroelectronics , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,37%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per Olidata , che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,90% sui valori precedenti.



Giornata fiacca per Beewize , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.



Vigoroso rialzo per Cy4Gate , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,94%.





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