Appuntamenti macroeconomici del 6 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 06/10/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -1%; preced. 2,5%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 2,3%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -95,2 Mld $; preced. -88,6 Mld $)
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