Appuntamenti macroeconomici del 9 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 09/10/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 48,1 punti)
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