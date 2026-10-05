Indicazioni rialziste per Akzo Nobel
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta decisamente positiva per il produttore di vernici e rivestimenti, parte dell'AEX, che ha terminato in rialzo del 2,24%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 56,68 Euro, con stop loss fissato a livello 54,41 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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