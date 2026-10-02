Generalfinance chiude in anticipo offerta bond 2030 dopo aver raggiunto 50 milioni di euro

(Teleborsa) - Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noto che l'offerta al pubblico delle obbligazioni denominate "Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030, avviata in data 1 ottobre 2026 alle ore 9:00 (CET), è stata chiusa anticipatamente in data odierna dopo aver raggiunto interamente l'importo di offerta pari a 50 milioni di euro.



La data di emissione delle obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle obbligazioni stesse - è stabilita per il 12 ottobre 2026 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 12 ottobre 2030. Il tasso di interesse è pari al 5,75 % annuo. Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 12 aprile e il 12 ottobre di ogni anno, a partire dal 12 aprile 2027.

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