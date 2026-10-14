BlackRock, utili in crescita e oltre le attese nel terzo trimestre

Fink: "punto di riferimento per i capitali dei clienti a livello globale"

(Teleborsa) - BlackRock ha archiviato il terzo trimestre 2026 con un utile per azione rettificato aumentato del 38% annuo a 15,93 dollari, superando inoltre il consensus che stimava 14,15 dollari.



Includendo invece l'impatto di una "variazione non monetaria del fair value di corrispettivi contingenti legati ad acquisizioni precedenti", l'eps risulta in crescita del 25% a 10,57 dollari.



L'aumento del 19% dei ricavi su base annua - si legge in una nota - riflette l'impatto positivo dell'andamento dei mercati, della crescita organica delle commissioni base, delle maggiori commissioni di performance e dei maggiori ricavi derivanti da servizi tecnologici e abbonamenti.



I dati sulla raccolta

Gli asset under management si sono attestati a 15.500 miliardi di dollari, a seguito di afflussi netti per 869 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, che rappresentano una crescita organica delle commissioni base del 10%.



Gli afflussi netti di 205 miliardi di dollari e la crescita organica annualizzata delle commissioni base dell'11% registrati nel trimestre riflettono una solida performance diffusa tra gli ETF iShares, le strategie azionarie attive sistematiche, i mercati privati ??e la liquidità.



Le dichiarazioni di Fink

"BlackRock occupa una posizione distintiva, agendo sia come consulente di fiducia sia come punto di riferimento per i capitali dei clienti a livello globale. Tale posizione sta alimentando la crescita organica e creando valore per i nostri azionisti", dichiara Laurence D. Fink, Presidente e CEO. "Ci apprestiamo ad affrontare il quarto trimestre – storicamente il più forte dell'anno in termini stagionali – con uno slancio in accelerazione e una solida pipeline di opportunità che spazia dalle soluzioni per l'intero portafoglio ai mercati privati, dalla previdenza alle nostre piattaforme internazionali. La domanda di capitale è in crescita nell'economia globale e BlackRock si trova sempre più al centro dei processi di allocazione e gestione di tali risorse. Nutro grande fiducia nelle opportunità che questo scenario offre ai nostri clienti e nel valore a lungo termine che possiamo generare per i nostri azionisti".





Al momento, il titolo corre con un rialzo di circa il 4% nel pre-market di Wall Street.





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