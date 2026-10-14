Listini europei misti. In ribasso Piazza Affari appesantita da banche e auto

L'inflazione USA spinge le scommesse sulla Fed

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee, con Piazza Affari in calo, mentre i rendimenti obbligazione salgono dopo che il dato sull'inflazione statunitense di settembre, superiore alle attese, ha innescato una decisa rimodulazione in senso restrittivo delle aspettative di politica monetaria.



In particolare, il CPI headline è salito di +0,6% m/m (come atteso e contro +0,4% precedente) e di +3,7% a/a (contro +3,6% atteso e +3,4% precedente), mentre quello core di +0,3% m/m (come precedente e contro +0,2% atteso) e di +2,6% a/a (contro +2,5% atteso e +2,4% precedente). La benzina è aumentata di +9,1% m/m, generando circa la metà dell'incremento mensile dell'indice complessivo, mentre l'indicatore senza energia e beni alimentari ha visto salire quasi tutte le principali componenti.



In rialzo il petrolio dopo che, secondo quanto riporta Reuters, gli Houthi yemeniti hanno promesso di proseguire gli attacchi contro aeroporti e impianti petroliferi in Arabia Saudita, all'indomani di un attacco che avrebbe causato ingenti danni alla sede del gigante petrolifero Saudi Aramco. Gli Houthi hanno affermato che i luoghi minacciati sono obiettivi legittimi e hanno descritto i propri attacchi come una rappresaglia per i bombardamenti sauditi sullo Yemen, minacciando di inasprire un conflitto riacceso dal conflitto tra Stati Uniti e Iran nel Golfo.



Intanto, l'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha evidenziato che il recupero della produzione e delle esportazioni petrolifere del Golfo Persico sta aumentando la disponibilità di greggio e contribuendo a contenere i timori sull'offerta. Tuttavia, l'IEA ha sottolineato come le recenti tensioni nella regione potrebbero compromettere questo miglioramento, mentre il mercato del diesel continua a risentire di scorte ridotte e disponibilità limitata.



Sul fronte delle trimestrali, ASML ha aumentato la guidance annuale e affermato che la domanda di strumenti per la stampa dei circuiti, trainata dall'intelligenza artificiale, è talmente forte da non permettere all'azienda di soddisfare pienamente la domanda dei clienti nel 2027 né nel 2028.



L' Euro / dollaro USA è in calo (-0,71%) e si attesta su 1,112. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.153,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,51%. Avanza di poco lo spread , che si porta a +110 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,59%.



Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte , che sale di un frazionale +0,32%, seduta senza slancio per Londra , che riflette un moderato aumento dello 0,22%, e piccolo passo in avanti per Parigi , che mostra un progresso dello 0,43%.



Si muove in ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,62%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share , che scambia sotto i livelli della vigilia a 52.336 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,37%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Avio , con un progresso del 5,16%. Buona performance per Campari , che cresce del 2,34%. Sostenuta Italgas , con un discreto guadagno dell'1,91%. Buoni spunti su Brunello Cucinelli , che mostra un ampio vantaggio dell'1,84%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian , che ottiene -2,59%. Calo deciso per Stellantis , che segna un -2,32%. Sotto pressione BPER Banca , con un forte ribasso dell'1,98%. Soffre Nexi , che evidenzia una perdita dell'1,72%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tamburi (+5,71%), Danieli (+4,28%), Intercos (+3,34%) e OVS (+2,91%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis , che ottiene -3,91%. Preda dei venditori D'Amico , con un decremento del 3,75%. Si concentrano le vendite su Banco Desio , che soffre un calo del 2,76%. Vendite su Comer Industries , che registra un ribasso dell'1,76%.

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