MVC Group entra nel settore premium del bikepacking con Tailfin

Con nuovo perimetro obiettivi di sviluppo più ambiziosi

(Teleborsa) - MVC Group, gruppo fondato nel 1946 dalla Famiglia Cremonese attivo nell'abbigliamento per il ciclismo e gli sport outdoor, ha acquisito Tailfin, leader nel segmento premium del bikepacking tecnico.



Negli ultimi cinque anni Tailfin ha registrato una crescita media annua di circa il 50%, raggiungendo nel 2025 quasi 10 milioni di euro di ricavi sui mercati globali. Oltre la metà del fatturato è stato generato in USA, UK e Germania attraverso una progressiva espansione internazionale che sarà ora ulteriormente sostenuta dalla piattaforma commerciale, logistica e industriale di MVC Group, presente in 75 Paesi attraverso 10 filiali. Il Fondatore e il management team di Tailfin continueranno a guidare l’azienda - di cui restano azionisti di minoranza - garantendo la continuità strategica e capacità di innovazione che hanno generato una forte identità di marca, oggi sostenuta anche da una community in costante crescita.



L'acquisizione rappresenta un'importante accelerazione della strategia di sviluppo di MVC Group che amplia la propria offerta nel ciclismo con un brand coerente per posizionamento di eccellenza e una gamma di prodotti altamente complementari all’abbigliamento tecnico dei brand Castelli e Sportful. Al tempo stesso, MVC Group acquisisce un patrimonio di competenze tecnologiche, capacità progettuali e proprietà intellettuale che, in prospettiva, potrà sfruttare per lo sviluppo di nuove soluzioni anche per il triathlon e l’outdoor, ambiti in cui MVC Group opera con i brand Zoot e Karpos.



MVC Group sottolinea come l'acquisizione di Tailfin si rifletta positivamente sul percorso delineato dal Piano Industriale triennale che prevedeva il raggiungimento di 150 milioni di euro di ricavi nel 2028. Alla luce del nuovo perimetro e delle nuove opportunità di crescita, però, la società guidata dall'Ad Emilio Foà prevede di aggiornare al rialzo i propri obiettivi di sviluppo, mantenendo una struttura finanziaria solida e coerente con gli investimenti già programmati.

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