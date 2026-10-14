PMI, Antares Vision Group e Genuine Way presentano DEOPP

(Teleborsa) - Antares Vision Group e la partecipata Genuine Way annunciano il lancio di DEOPP, la nuova piattaforma digitale progettata per aiutare le piccole e medie imprese ad avvicinarsi in modo semplice e intuitivo ai principi della tracciabilità, della trasparenza e della compliance futura.



L’acronimo di DEOPP - Digital Engagement Omnichannel Product Passport – illustra al meglio la sua ampia funzionalità e l’impiego in varie categorie merceologiche, ovunque ci sia bisogno di creare quella che viene definità “identità digitale” dei prodotti. In un contesto normativo che porterà progressivamente all'adozione del Digital Product Passport (DPP) in numerosi settori industriali, infatti, DEOPP nasce con l'obiettivo di consentire alle imprese di raccogliere, organizzare e valorizzare le informazioni che saranno sempre più centrali nei futuri percorsi di conformità normativa, come l'origine delle materie prime, il percorso lungo la filiera distributiva, le certificazioni e le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti. Il packaging diventa così un touch-point digitale per consumatori, partner commerciali e stakeholder, che grazie alla scansione di un QR code possono accedere a una web app dedicata che racconta in modo trasparente il brand, il prodotto e il suo percorso lungo la filiera.



"Il Digital Product Passport rappresenta una delle più importanti trasformazioni che le imprese dovranno affrontare nei prossimi anni in ambito di consumer engagement. Tuttavia, molte PMI percepiscono ancora questo tema come complesso e distante dalla propria operatività quotidiana. Con DEOPP vogliamo abbattere questa barriera, offrendo uno strumento semplice e accessibile che permetta alle aziende di iniziare sin da ora a sperimentare il valore della trasparenza digitale e a prepararsi ai futuri requisiti normativi", dichiara Walfredo della Gherardesca, Founder & CEO di Genuine Way.



"Grazie alla collaborazione con Genuine Way abbiamo sviluppato una soluzione che consente alle imprese di trasformare i dati di prodotto in asset strategico per la compliance, la visibilità lungo la filiera e il dialogo con il consumatore. DEOPP rappresenta un primo passo concreto verso un ecosistema in cui l'informazione digitale accompagnerà sempre più ogni prodotto lungo il suo ciclo di vita", commenta Mattia Assanelli, General Manager Supply Chain Transparency & Service di Antares Vision Group.

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