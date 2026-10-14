Quadro rialzista per Fincantieri
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, parte del FTSE MIB, che porta a casa un decremento dello 0,88%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Fincantieri presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 12,46 Euro, con stop loss individuato in area 12,07 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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