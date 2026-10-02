Ford, vendite in calo di oltre il 6% nel terzo trimestre

Ma ottime performance da pickup e grandi SUV

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, Ford ha incrementato la propria quota di mercato retail e ha ottenuto risultati eccellenti nel segmento dei pickup e dei grandi SUV, trainati dalla crescita delle vendite della gamma F-Series a settembre e dalla migliore performance produttiva trimestrale del Super Duty degli ultimi 19 anni.



I dati sulle vendite



Al netto della graduale uscita di scena programmata dei modelli Escape e Corsair, Ford stima che la propria quota di mercato retail sia aumentata di circa 0,4 punti percentuali su base annua, attestandosi al 12,1%. Le vendite totali del terzo trimestre sono state pari a 509.764 veicoli, in calo del 6,6%, un dato che riflette le modifiche programmate al portafoglio prodotti. Escludendo Escape e Corsair, il volume complessivo delle vendite di veicoli Ford è rimasto sostanzialmente invariato, a fronte di un calo del mercato di circa l'1%.



La domanda di pickup si è confermata una fonte di forza chiave. Le vendite della serie F sono aumentate del 2,4% a settembre, con 67.448 veicoli, portando le vendite da inizio anno a 561.508 unità.



La produzione della serie F è aumentata del 4,5% nel terzo trimestre, raggiungendo 266.777 camion, mentre la produzione della Super Duty è cresciuta del 4,4% a 110.275 veicoli, il risultato trimestrale più forte degli ultimi 19 anni.



Ford ha inoltre registrato una forte domanda per i suoi veicoli ibridi e off-road. Le vendite della Maverick Hybrid sono balzate del 59,6% a un record trimestrale di 27.793 unità, mentre le vendite della Bronco hanno raggiunto il record di 38.020 unità. Le vendite dell’Explorer sono aumentate del 17,6% da inizio anno, arrivando a 189.210 unità.



Infine, la società ha dichiarato che gli abbonamenti software a pagamento attivi hanno superato quota 1,7 milioni a fine settembre, registrando un incremento superiore al 40% su base annua.

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